РИАМО - 12 ноя. В текущем году столичные предприятия экспортировали свою продукцию почти на 22 миллиарда долларов, экспорт производился в 168 стран, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«За первые восемь месяцев 2020 года столица отправила за рубеж продукцию предприятий несырьевого неэнергетического экспорта на 21,5 миллиарда долларов в 168 стран. Это больше чем в аналогичном периоде прошлого года на 27,9%», - сказал Прохоров на заседании комиссии Мосгордумы по науке и промышленности.

Он добавил, что столичные власти оказывают поддержку экспортерам. Так, с начала года было подписано 55 экспортных контрактов на общую сумму 8,6 миллиарда рублей.