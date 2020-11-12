РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Клиентский офис МосОблЕИРЦ в Малаховке Люберец с четверга переходит на новый режим работы, он будет принимать горожан два раза в неделю, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

«С 12 ноября клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом № 40Б, по техническим причинам будет работать по измененному графику. Новый режим работы: вторник, четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

По вопросам, связанным с расчетами за ЖКУ, жители могут обращаться в клиентские офисы МосОблЕИРЦ, расположенные по адресам: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 5 – с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 без перерыва; Люберцы, улица Строителей, дом № 11А – с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; Люберцы, улица Юбилейная, дом № 5А - с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Также по этим вопросам можно обратиться по адресам: Люберцы, улица Куракинская, дом № 6 - с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; Люберцы, Комсомольский проспект, дом № 22 – вторник, четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; Люберцы, улица Весенняя, дом №14 - вторник, четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Кромето того жителей будут принимать по адресам: поселок Красково, улица КСЗ, дом № 17 – с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00; поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом № 6 – с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; поселок Томилино, улица Гоголя, дом № 19 – с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00.

Передать показания приборов учета можно по телефону контактного центра 8(496)245-15-99 ежедневно с 08:00 до 22:00, а также через личный кабинет на сайте www.мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».