РИАМО - 12 ноя. Четверо детей, которые получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В четверг на Томилинской улице в Дзержинском прорвало трубу на проезжую часть. Из-за горячего пара дети получили ожоги при переходе улицы.

«В результате происшествия в Дзержинском пострадали четыре человека. Все они госпитализированы в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с данным инцидентом.