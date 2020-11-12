РИАМО - 12 ноя. Четверо детей, которые получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В четверг на Томилинской улице в Дзержинском прорвало трубу на проезжую часть. Из-за горячего пара дети получили ожоги при переходе улицы.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с данным инцидентом.
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