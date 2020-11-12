РИАМО - 12 ноя. Стратегическую крылатую ракету 3М-25 «Метеорит», которую разработали в Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» Реутова, установили в музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Реутов, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Операцию по установке стратегической крылатой ракеты 3М-25 «Метеорит» провели специалисты АО «ВПК «НПО Машиностроения». Градообразующее предприятие Реутова подарило экземпляр ракеты калужскому музею четыре года назад», – говорится в сообщении.

Новый экспонат стал частью уличной экспозиции. Он занял место недалеко от калужского парка Циолковского.

«Метеорит» – гордость советского ракетостроения, его разработку начали в 1976 году. Испытания получили высшую оценку, но в 1990-е годы программу закрыли. Всего было изготовлено 144 ракеты, в настоящее время лишь три из них доступны взору публики: одна установлена в Кубинке в парке «Патриот», вторая – в сквере рядом с АО «ВПК «НПО машиностроения» в Реутове, третья – в музее истории космонавтики в Калуге», – отмечается в сообщении.

«Метеорит-3М-25» — это корабельный вариант ракеты, которая предназначалась для оснащения подводных лодок проекта 667М с двенадцатью пусковыми установками.

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге – первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Он был открыт 3 октября 1967 года.

Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Коллекция включает в себя наиболее полное в стране систематическое собрание музейных предметов по космонавтике, большинство экспонатов являются поистине уникальными. В составе музейного фонда более 75 тысяч единиц хранения.