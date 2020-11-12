РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В результате пожара в квартире на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе погибли двое детей и женщина, пострадавший трехмесячный ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующий Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Пожар произошел в четверг в 14:14 в квартире на улице Чистопольская, 24. По данным ГУ МЧС России по региону, в 14:25 была локализация пожара, в 14:27 - ликвидация открытого горения, а в 15:15 пожар был ликвидирован. На месте работали 13 единиц техники, 42 человека, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники, а также полиция, скорая помощь.

«Работали три бригады скорой медицинской помощи: бригада анестезиологии и реанимации, врачебная и фельдшерская бригады. Они прибыли через 15 минут после вызова, который поступил в 14:14. Мы констатировали смерть трех человек при пожаре: трехлетнего мальчика, двухлетней девочки и 29-летней женщины. Трехмесячная девочка, которая отравилась продуктами горения, была доставлена в филиал №2 Балашихинской областной больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое. Она находится в сознании», - сказала Муканова.

Она добавила, что также сотрудники скорой оказали помощь на месте 30-летнему мужчине после перенесенного стресса.

Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, устанавливается очаг и причины возгорания.