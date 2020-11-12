РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 ноя. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с аварией на теплотрассе в городе Дзержинском, в результате которой пострадали дети, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с прорывом трубы на Томилинской улице в городе Дзержинском. В результате несколько детей получили ожоги различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ. Ход проверочных мероприятий поставлен в аппарате прокуратуры Московской области на контроль.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.