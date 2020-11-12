РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В Балашихе возбудили уголовное по факту гибели трех человек в результате пожара на Чистопольской улице в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным следствия, в четверг в ходе тушения возгорания в одной из квартир в Балашихе обнаружены тела трех человек. В результате возгорания в квартире погибло двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. Еще один ребенок госпитализирован.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара (часть 3 статья 109 УК РФ)», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, устанавливается очаг и причины возгорания.