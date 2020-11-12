РИАМО - 12 ноя. Жители Подмосковья, получившие сертификат на региональный материнский капитал, вправе распорядиться им по новому направлению — получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи региона Московской области.

Оформить выплату можно в офисах МФЦ и на региональном портале госуслуг. Право на получение ежегодной выплаты имеют лица, проживающие в Московской области, получившие сертификат и не использовавшие средства материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года.

«В Московской области постоянно расширяется перечень госуслуг. За 2020 год в регионе уже введено в эксплуатацию 68 обновленных сервисов. Услуги социального блока являются одними из самых востребованных, поэтому крайне важно сделать их удобными для жителей», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что появление услуги по выплате из средств регионального маткапитала на портале позволит сэкономить время и подать все необходимые документы, не выходя из дома. Результат оказания услуги придет в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

«В 2020 году более 16 тысяч семей Подмосковья уже распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала, из них 6 тысяч семей использовали его на улучшение жилищных условий, более 1,5 тысяч семей - на получение образования ребенком и порядка 8,5 тысяч семей получили выплату», – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В 2020 году более 16 тысяч семей Подмосковья уже распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала, из них 6 тысяч семей использовали его на улучшение жилищных условий, более 1,5 тысячи семей на получение образования ребенком и порядка 8,5 тысячи семей получили выплату», – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Подать заявление на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей необходимо: за 2020 год – не позднее 1 апреля 2021 года; за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.