РИАМО - 12 ноя. Жители Подмосковья, получившие сертификат на региональный материнский капитал, вправе распорядиться им по новому направлению — получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи региона Московской области.
Оформить выплату можно в офисах МФЦ и на региональном портале госуслуг. Право на получение ежегодной выплаты имеют лица, проживающие в Московской области, получившие сертификат и не использовавшие средства материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года.
Он добавил, что появление услуги по выплате из средств регионального маткапитала на портале позволит сэкономить время и подать все необходимые документы, не выходя из дома. Результат оказания услуги придет в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.
«В 2020 году более 16 тысяч семей Подмосковья уже распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала, из них 6 тысяч семей использовали его на улучшение жилищных условий, более 1,5 тысяч семей - на получение образования ребенком и порядка 8,5 тысяч семей получили выплату», – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«В 2020 году более 16 тысяч семей Подмосковья уже распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала, из них 6 тысяч семей использовали его на улучшение жилищных условий, более 1,5 тысячи семей на получение образования ребенком и порядка 8,5 тысячи семей получили выплату», – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Подать заявление на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей необходимо: за 2020 год – не позднее 1 апреля 2021 года; за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.
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