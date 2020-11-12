РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. Ночью 14 ноября с 1:00 до 5:00 в Домодедове ограничат движение по трассе М-4 «Дон» на участке 41-49 километров, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«14 ноября в период наименьшей интенсивности движения с 01:00 до 05:00 будет временно ограничено движение на дороге М-4 «Дон» на участке 41–49 километров по направлению в Москву в связи с проведением ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать поездку и выбирать пути объезда.