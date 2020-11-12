РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. Домодедовские стрелки заняли первое и третье места на первенстве Московской области по стрельбе из пневматического оружия, сообщается в группе стадиона «Авангард» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/gsavangard).

«В упражнении ВП-60 - 60 выстрелов стоя из пневматической винтовки, золото завоевал Алейников Тимофей. Бронза досталось Маилкову Андрею. В этом же упражнении Егор Прокопенко и Надежда Козлова выполнили норматив Первого спортивного разряда!» - говорится в сообщении.

В соревнованиях принимали участие спортсмены 2004 года рождения и младше.