РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Свыше 230 заявок от жителей, поступивших через единую диспетчерскую службу региона, отработали управляющие организации подмосковного Красногорска с начала ноября, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Более 230 заявок жителей Красногорска в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) исполнили управляющие организации городского округа в первой декаде ноября 2020 года», - говорится в сообщении.

Отработку обращений контролирует Госжилинспекция Московской области в Центре управления регионом. Наибольшее их количество исполнено в категориях «Неисправное освещение подъезда/входной группы», «Ненадлежащая уборка подъездов» и «Неисправности дверей в местах общего пользования».

«Более трети всех исполненных заявок приходится на три управляющие организации», - добавляется в материале.

ООО «ПИК-Комфорт» отработало 35 обращений. В их числе – восстановительные работы на фасаде дома №1 по Заповедной улице в поселке Ильинское-Усово, ремонт магнитных замков на входных дверях в доме №10 корпус 1 по Сходненской улице, восстановление работоспособности лифтового оборудования в доме 49А по Красноармейской улице в поселке Нахабино.

На счету ООО «Территория комфорта – Опалиха» 29 заявок жителей Красногорска со статусом «Закрыто». В их числе – ремонт ступеней четвертого подъезда дома №5 по улице Пришвина, ремонт освещения входных групп дома №13 по улице Дежнева, уборка подъезда по адресу: Пришвина, 9.

ООО «ЖКХ-Онлайн» исполнило 24 заявки. В частности, статус «закрыто» имеет сигнал об отключении лифта в доме №10 по улице Братьев Горожанкиных. В доме №28 по улице Ленина приведена в нормативное состояние электропроводка. Кроме того, этой УК пришлось провести работы по заявке в категории «Отсутствие информации об управляющей организации на стендах в местах общего пользования».

Компания «ЖКХ-Онлайн» начала работать в 168 МКД Красногорска с 1 декабря 2019 года. Эти дома были исключены из лицензии ООО «ДЭЗ» за грубые нарушения требований жилищного законодательства. Прежняя УК накопила огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями.