РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 ноя. В подмосковном Дзержинском после прорыва трубы госпитализировали с ожогами от пара четверых детей, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

Инцидент произошел в четверг на Томилинской улице.

«Произошел прорыв трубы. Из-за горячего пара получили ожоги четверо детей, их госпитализировали», - сказал Черепанов.

По его словам, спасатели на место не выезжали. Сейчас прорыв устраняют сотрудники коммунальных служб.

По данным источника Дзержинской больницы, также пострадала пожилая женщина, ее тоже госпитализировали с ожогами.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, в результате прорыва ГВС произошел выброс горячей воды на проезжую часть. Дети пострадали при переходе улицы.

В настоящее время подростки 10-12 лет доставлены в люберецкий ожоговый центр с ожогами на ногах.