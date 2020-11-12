РИАМО - 12 ноя. На поддержку городской промышленности из бюджета Москвы за следующие три года будет выделено свыше 36 миллиардов рублей, из них почти 13 миллиардов рублей будет направлено на развитие промышленных площадок, сообщил заместитель руководителя департамента финансов столицы Павел Дитятев.

«Две трети затрат, которые мы обсуждаем, говоря про промышленность, – это расходы на инфраструктуру, которая обеспечивает развитие современных производств. Внутри этих затрат я бы выделил средства на развитие промышленных площадок – технополис «Москва», «Руднево». За три года на эти цели планируется направить 12,9 миллиарда рублей», - сказал Дитятев на заседании комиссии Мосгордумы по науке и промышленности.

Он добавил, что также запланировано выделение средств на создание инновационного центра при МГУ «Воробьевы горы».

«Предусмотрено на создание образовательного кластера в составе инновационно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в адресной инвестиционной программе 3,6 миллиарда рублей, из них львиная доля затрат - это следующий год - 3 миллиарда 2 миллиона рублей», - отметил Дитятев.