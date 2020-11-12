РИАМО - 12 ноя. В Подмосковье стартовал проект, приуроченный к 180-летию великого русского композитора П.И. Чайковского, одним из первых к проекту присоединился фортепианный дуэт ДШИ «Лира» городского округа Воскресенск, сопровождающийся танцем балерин, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всего в проекте примут участие 15 детских школ искусств Московской области. В знак глубокого уважения к творческому наследию великого композитора они исполнят фрагмент сочинения «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

«Участие в проекте такого масштаба — большая ответственность. И, безусловно, престиж школы, ее учащихся и педагогов», — сказала директор детской школы искусств «Лира» Ирина Долматова.

Номер ДШИ «Лира» представили Екатерина Шулаева вместе со своим преподавателем Верой Квач и юные балерины Алина Хаустова и Виктория Калинникова - солистки ансамбля классического танца «Аллегро» (преподаватель - Анастасия Дорофеева).

Неслучайно именно эти девочки приняли участие в областном проекте. Шулаева - талантливая юная пианистка, неоднократный лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства, участница проекта «Новые имена» фонда имени И.Н. Вороновой 2018 года, является активным участником концертной жизни школы, городского округа и на протяжении многих лет является лицом ДШИ «Лира».

Хаустова и Калинникова - неоднократные лауреаты международных и региональных конкурсов. В репертуаре балерин - разнообразные вариации из балетов и хореографические постановки на музыку известных композиторов.

В ходе проекта «Чайковский объединяет мир» учащиеся детских школ искусств Подмосковья будут бороться за возможность войти в состав виртуального оркестра, где совместно с другими музыкантами со всего мира они смогут исполнить произведение выдающегося композитора.