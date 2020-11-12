РИАМО - 12 ноя. В Дзержинском прошел футбольный турнир среди подростковых команд с участниками 2008 года рождения, золотые медали выиграли дмитровские футболисты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

В турнире принимали участие шесть футбольных команд из Москвы, Тулы и Московской области.

«В результате матчей подростковая команда ФК «Дмитров» 2008 года рождения стала победителем турнира и была награждена кубком за первое место и золотыми медалями. Лучшими игроками оргкомитетом турнира были признаны: Роман Соловьев, Александр Филатов - игроки команды и Артем Исмаилов - бомбардир турнира», - говорится в сообщении.

Также в Долгопрудном прошел детский спортивный турнир «Кубок Надежд» среди команд с участниками 2010 года рождения.

В финальных играх турнира борьба за главный трофей была очень упорной и напряженной. В борьбе за третье место команда ФК «Дмитров» обыграла сверстников из команды СК «Волна» (Москва) со счетом 2:0 и стала бронзовым призером турнира «Кубок Надежд».

Оргкомитетом турнира лучшими игроками были признаны: Кирилл Сараев (бомбардир), Мелс Надарян (игрок), Максим Салиев (нападающий), Илья Гадалов (вратарь).