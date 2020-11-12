РИАМО - 12 ноя. Гран-при Всероссийского театрального онлайн-фестиваля «Свободное пространство» получил детский театр-студия «Колесо» из Дмитрова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«В конкурсной программе театр представил октябрьскую премьеру - спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» по одноименному роману Д. Бойна. Спектакль посвящен памяти Михаила Борисовича Борисова и Ольги Анатольевны Донской», - говорится в сообщении.

Режиссерами постановки выступили Дмитрий Мэлс и Олеся Мушко.

А юная актриса средней группы Мария Байдук стала лауреатом II степени в номинации «Художественное слово».

Помимо дмитровского театра, в фестивале приняли участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Иванова, Ростова-на-Дону и Армавира.