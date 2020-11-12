РИАМО - 12 ноя. В Москве разработают государственную информационную систему «Экология города», госучреждение «Информационный город» объявило соответствующий тендер, сообщается на сайте RosTender.info.

«Стоимость работ оценивается в 120,9 миллиона рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 3 декабря, 16 декабря подведут его итоги», - говорится в сообщении.

Система будет заниматься автоматизированным сбором, анализом и прогнозами по экологической обстановке в Москве. Отчеты системы будут доступны как органам государственной власти, так и населению.

Заказчиком работ выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. Подрядчику на запуск системы отведут 1 год и 2 месяца.

«Назначением системы является автоматизация производственных (рабочих) процессов департамента в части сбора, обработки, анализа и хранения данных систем мониторинга природных сред», - уточняется в материале.

Кроме подготовки отчетов, «Экология города» также будут готовить справки о состоянии окружающей среды для проектных организаций, ведущих разработку документации территориального планирования, планировки территории и отдельных градостроительных объектов.

Городской фонд данных экологического мониторинга будет формироваться из данных специализированных организаций экомониторинга.