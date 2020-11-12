РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Юный пианист Артемий Спирин из подмосковного Красногорска победил в международном конкурсе детского и юношеского творчества «Семь нот», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ученик Петрово-Дальневской школы искусств принял участие в XII Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Семь нот».

«Артемий Спирин стал лауреатом 1 степени в номинации «Фортепиано», - говорится в сообщении.

За профессиональную работу отмечена благодарственным письмом преподаватель Татьяна Иноземцева.