РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Завершить строительство девятиэтажного жилого дома на 522 квартиры вблизи деревни Бузланово Красногорска планируют в апреле 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторы Главгосстройнадзора держат на контроле ход строительства девятиэтажного жилого дома с подземной автостоянкой вблизи деревни Бузланово. Прогнозируемая дата завершения работ – апрель 2021 года», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся монолитные работы каркаса здания технического этажа, работы по наружной кладке стен 7-8 этажей. На площадке задействовано порядка 40 человек.

«Согласно проекту, в доме площадью более 27 тысяч квадратных метров будет расположено 522 квартиры и подземный паркинг. На прилегающей территории установят спортивные и игровые площадки, проведут озеленение», - заключается в материале.