РИАМО - 12 ноя. Социальная сеть «Одноклассники» запустила проект «Covid-19: Вместе — не страшно!» с полезными сервисами и контентом для поддержки пользователей, которые во время распространения коронавируса решили остаться дома, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Одновременно с этим возобновлена работа ленты новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации» на фоне новых пиков заражений и введения дополнительных ограничительных мер.

«Лента новостей «Коронавирус» обеспечивает пользователей исчерпывающей и проверенной журналистами информацией из 150 федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников — министерства здравоохранения РФ и портала СтопКоронавирус.РФ», — говорится в сообщении.

При первом заходе в ленту все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики. В основе работы сервиса — машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков, что позволяет автоматически определять, относится ли публикация в соцсети к теме коронавируса, и размещать ее в ленте.

В проекте «Вместе — не страшно!» собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов через сервис телемедицины «Доктис» и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн».

Кроме того, в гайде собрана информация о мерах профилактики и способах, как ненавязчиво напомнить о них близким в соцсети — например, с помощью виртуального подарка «Мой руки» или серии рамок на фотографию профиля. Также на странице есть информация о видеозвонках ОК, которые доступны без авторизации в социальной сети.

На странице гайда также организован специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. В частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе «ОК.Бизнес». Также через этот сайт можно попасть в «Кабинет бизнеса», где собраны все полезные сервисы соцсети для предпринимателей: группы, переписка с клиентами, видеозвонки, live-трансляции, а также рекламный кабинет и статистика.

С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран, организовать отдых для себя и своих детей с помощью чтений сказок. ​

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- Собянин пояснил решение о запрете на ночную работу кафе и баров.

После 23 часов многие рестораны и кафе превращаются в караоке-клубы, танцполы и так далее. Это другой режим работы, другой режим общения, поэтому вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, оно компромиссное. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но работать именно как заведения общепита, а не как развлекательные или ночные клубы

- Повторные тесты троих футболистов сборной России не выявили коронавируса. Решается вопрос об участии игроков в ближайших матчах сборной.

- Собянин: Гулять в новогоднюю ночь по улицам никто не запрещает. Ранее в столице отменили массовые новогодние мероприятия, рождественские базары и фестивали из-за распространения Covid-19.

- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.

- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.