РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Команда «Винторез» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») Подольска завоевала серебро во Всероссийских соревнованиях по футболу «Летний кубок по футболу 6х6, ВФСО», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Футбольная команда «Винторез» ЦНИИТОЧМАШ завоевала серебро во Всероссийских соревнованиях по футболу «Летний кубок по футболу 6х6, ВФСО». Всего играли 20 команд, разделенные на четыре группы. Организатор соревнований – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы», - говорится в сообщении.

Как сообщил капитан команды «Винторез» Павел Поздняков, в первом круге соревнований в зачете у климовских оружейников было две победы, одна ничья и одно поражение. Заняли третье место в группе и вышли в «серебряный» плей-офф. Места определялись по разнице забитых и пропущенных мячей: у трех команд было по семь очков.

В четвертьфинале «Винторез» вышел на компанию «Антал» (2-0). В полуфинале разгромили ФСИН России со счетом 6:0 и взяли реванш за предыдущий финал Кубка ВФСО. Но в финале пропустили четыре гола от команды ВНИИМЕТМАШ.

Поздняков признался, что игроки изначально настраивались на «золотой» плей-офф, и третье место в групповом турнире выбило ребят из колеи.

«Да, дошли до финала, но, по сути, проиграли сами себе…» - сказал Поздняков.

Несмотря на это, команда «Винторез» добилась в 2020 году очень многого. Только за последние три футбольных турнира в спортивной копилке института прибыло одно золото и два серебряных трофея.