РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Около 70 человек планируют переселить из аварийного жилья в подмосковном Красногорске в 2020-2024 годах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В управлении муниципальным имуществом администрации муниципалитета 11 ноября прошел прием граждан.

«В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2024 годы» новым жильем планируется обеспечить 13 семей в количестве 69 человек», - говорится в сообщении.

Речь идет о домах в поселке Отрадное.