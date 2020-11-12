РИАМО - 12 ноя. С начала 2020 года в Москве с мест для инвалидов эвакуировали более 12,7 тысячи автомобилей-нарушителей, на каждом платном паркинге не менее 10% мест создано для людей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Владельцам приходится забирать автомобили со спецстоянки и оплачивать эвакуацию, а также штраф.

«В 2020 году чаще всего места для инвалидов незаконно занимали владельцы дорогих автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, а также Volkswagen», - говорится в сообщении.

На каждом платном паркинге в Москве не менее 10% мест создано для людей с ограниченными возможностями.

Чтобы получить возможность оставлять там машину, автомобилистам с инвалидностью или тем, кто их перевозит, нужно внести данные в Федеральный реестр инвалидов и обязательно иметь на машине знак «Инвалид».