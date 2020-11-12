РИАМО - 12 ноя. Компания «Биннофарм Групп» запустила мелкосерийное производство в поселке Оболенск в Серпухове с целью разгрузки основного предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Некоторые лекарственные средства, которые выпускаются отдельными фармацевтическими компаниями Подмосковья, в том числе и предприятиями, входящими в «Биннофарм групп», показали свою эффективность при лечении коронавирусной инфекции. В результате сегодня основные мощности этих предприятий ориентированы на выпуск именно таких лекарственных средств. Однако в этих условиях важно сохранить объемы поставок и других менее востребованных, но не менее важных препаратов», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что оптимизация производственного процесса, призванная сохранить объемы выпуска иных лекарственных препараторов, очень важна.

Генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов рассказал, что на новое место удалось перенести производство 25 лекарств, четыре из которых относятся к жизненно необходимым и важнейшим препаратам. Медикаменты особой важности применяются в лечении социально значимых болезней, среди которых болезнь Паркинсона, подагра, ревматоидный и псориатический артрит.

Завод «Алиум», на территории которого сейчас запущено производство лекарств, открыт в феврале предыдущего года. При строительстве нового завода правительством Подмосковья была выделена субсидия на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры, сумма которой составила 83,1 миллиона рублей. Также для предприятия предусмотрели льготы по налогам на прибыль и имущество в части, зачисляемой в бюджет региона, на восемь лет.