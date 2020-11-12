РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Воспитанницы музыкальной школы из подмосковного Красногорска успешно выступили на международном фестивале-конкурсе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Учащиеся класса сольного эстрадного пения МУДО «Красногорская ДМШ имени Наседкина» приняли участие в IX Международном фестивале-конкурсе эстрадной песни «Твой голос».

Конкурс прошел на сцене КЦ «Москворечье» при поддержке департамента культуры Москвы. Мероприятие объединило более 300 участников из России и других стран в возрасте от 5 до 25 лет.

«По итогам конкурсных выступлений Никитина София стала лауреатом 3 степени, Сарайкина София - дипломантом 1 степени в возрастной категории 9-10 лет. Поздравляем с успешным выступлением девочек и их преподавателей Екатерину Урютову и Владимира Кукина», - говорится в сообщении.

Конкурсантов оценивали эксперты международного класса, продюсеры и редакторы телевизионных вокальных шоу «Голос» и «Голос-дети», композиторы, деятели искусств.