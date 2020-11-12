РИАМО - 12 ноя. Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект о формировании единого округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского городского округа на заседании 19 ноября, сообщил первый заместитель председателя областного парламента Никита Чаплин.

«В проект повестки следующего заседания Мособлдумы, которое состоится 19 ноября, <...> включено обсуждение проекта закона о преобразовании городского округа Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинского городского округа», - сказал Чаплин в ходе заседания в четверг.

Он отметил, что данный законопроект внесен на рассмотрение комитетом Мособлдумы по местному самоуправлению.

Ранее в Подмосковье сформировали городские округа на территории муниципальных районов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это позволило экономить около 3-4 миллиардов рублей в год, а также сделать процесс управления регионом более эффективным.