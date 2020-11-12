РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Учитель лицея №1 Подольска Наталья Сергеева заняла первое место на региональном конкурсе преподавателей духовно-нравственной (православной) культуры, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Подвели итоги регионального этапа предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры по теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Состязания организовала Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» совместно с министерством образования Московской области и Московской епархией Русской православной церкви.

«Победителем предметной недели 2020 года стала член ассоциации, учитель начальных классов МОУ «Лицей №1» Подольска Наталья Сергеева. Она представила методическую разработку игрового практикума для учащихся начальной школы «Святой Александр Невский – защитник православной веры», - говорится в сообщении.

Всего в региональном этапе принял участие 261 педагог из 36 муниципальных образований Московской области.