РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Так как матч хоккейного клуба «Витязь» и рижского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата в Риге отменили из-за заболевания коронавирусом игроков основной принимающей команды, «Витязь» получил два очка за техническое поражение, сообщается на сайте КХЛ.

Матчи рижского «Динамо» с «Витязем» и «Металлургом», запланированные на 17 и 19 октября, отменили. При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками.

«В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение», - говорится в сообщении.

На сайте ХК «Витязь» уточняется, что команда получила за отмененный матч в Риге 2 очка.