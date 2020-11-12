РИАМО - 12 ноя. По итогам 2020 года из аварийного жилья в Подмосковье переселят около 3 тысяч человек, в настоящее время новоселье справили уже 2,1 тысячи человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Построено и находится на стадии ввода и передачи жителям еще 15 тысяч квадратных метров, куда сможет переехать 841 человек», — говорится в сообщении.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, расселение аварийного жилья входит в задачи нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Программа переселения, которая реализуется в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева, выходит в 2020 году на финишную прямую», — добавил Локтев.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» утвержден федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках с 2019 по 2025 годы в Подмосковье запланировано переселить из аварийного жилья 22 тысячи человек в 46 муниципалитетах. Это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года — его общая площадь составляет 371 тысячу квадратных метров.