РИАМО - 12 ноя. В ближайшие дни в столице потеплеет до плюс 4 градусов, этот показатель выше нормы для этого времени года, сообщается на сайте «Метеовести».

Москва окажется в переходной зоне между северо-западом и югом — в мегаполисе потеплеет, но незначительно.

«В ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в диапазоне плюс 2-4 градуса, что выше нормы», — говорится в сообщении.

Слабые осадки синоптики прогнозируют на предстоящие выходные. С началом новой недели в столице вновь похолодает — днем воздух будет прогреваться только до плюс 1 градуса.