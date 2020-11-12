РИАМО - 12 ноя. Более 4 тысяч сотрудников и 3 тысячи единиц техники привлекают в Подмосковье в случае чрезвычайных ситуаций, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Эксплуатацию объектов электроснабжения осуществляют в трех режимах - обычном, повышенной готовности и режим ЧС.

«Особый режим работы - это введение чрезвычайной ситуации. В этом случае идет резкий рост оперативно-выездных бригад. Единовременно задействуется более 4 тысяч сотрудников и более 3 единиц техники», - сказал Самарин.

Как уточняется в презентации, всего в Подмосковье 43 резервных источника снабжения электроэнергии и 188 резервных источников снабжения электроэнергией.