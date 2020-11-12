РИАМО - 12 ноя. В тропиках столичного Ботанического сада «Аптекарский огород» расцвел розовый банан, спелый плод которого достигает в длину 8 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Чаще всего розовый банан выращивается как декоративное растение, тем не менее он съедобен. Вкусовые качества розовых бананов отличаются приятной сладостью, правда, стоит остерегаться твердых семян, которые могут повредить зубы. После того, как плод поспевает, его шкурка раскрывается самостоятельно. Цветение бананов продлится порядка недели.

«Посетители могут увидеть яркие плоды в Викторной оранжерее с какао, сахарным тростником и папайей», – говорится в сообщении.

Банан считается одной из самых высоких трав на планете. В «Аптекарском огороде» она достигает высоты в 7 метров и хорошо плодоносит. Когда наступает время урожая, сотрудники сада охотно дегустируют бананы. Всего в коллекции сада представлено три разновидности этих плодов – Кавендиш, Бархатный, Большой.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы работают до 19:30.Билеты можно приобрести не только в кассах, но и онлайн.