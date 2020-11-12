РИАМО - 12 ноя. Новый путепровод в рамках Северного обхода Лобни планируют достроить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент начались подготовительные работы. Получено разрешение на строительство, подрядчик приступил к разработке рабочей документации, в декабре начнется подготовка территории строительства. Учитывая социальную значимость объекта, строительство путепровода планируется завершить в 2022 году. Также с 2021 по 2022 годы планируется построить первый этап Северного обхода, который обеспечит связь Дмитровского и Рогачевского шоссе с обходом существующего переезда», - отметил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что новая дорога с путепроводом – это удобная альтернатива существующим переездам через улицы Центральная и Батарейная.

Северный обход Лобни построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в три этапа, протяженность объекта составит около 7 километров. Проектную документацию рассматривают специалисты Мособлгосэкспертизы.

Улично-дорожная сеть города будет разгружена. Новая автодорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, а также позволит транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку.

На первом этапе запланировано строительство участков дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и автодорогой Хлебниково-Рогачево - Луговая. Также ведется проработка вопроса связи улицы Батарейная с Северным обходом вдоль железнодорожных путей, что значительно сократит время в пути между восточной и западной частями Лобни.

На втором этапе количество полос для движения автомобилей будет увеличено в два раза. Помимо четырех полос, будет организована круговая транспортная развязка. Она соединит автодорогу Хлебниково-Рогачево - Луговая с Рогачевским шоссе.

На третьем этапе предусматривается увеличение полос до шести с возведением путепровода через Рогачевское и Краснополянское шоссе с перспективным входом в Лобню.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года. Его цель - сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным. Для этого проводят ремонт дорожного полотна, ликвидируют аварийно-опасные места, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. По итогам проведенной работы смертность на дорогах должна снизиться втрое.