РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. В Центральном парке Люберец во время экологической акции активисты высадили 11 лип, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На территории Центрального парка культуры и отдыха Люберец во время экологической акции по компенсационной высадке деревьев высадили 11 лип. В акции поучаствовали работники культуры, общественный совет парка, а также активные и неравнодушные жители. Также планируется дополнительная высадка пяти каштанов», - говорится в сообщении.

В 2020 году экологическая акция проходит не столь масштабно, как обычно, но администрация парков выражает благодарность активным жителям, принимающим участие в посадке.

Администрация парков составляет план высадки деревьев на следующий год и готова взять в работу пожелания жителей по высадке насаждений.