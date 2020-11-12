РИАМО - 12 ноя. Столичное правительство выделило более 1,5 миллиардов рублей на грантовую поддержку социальных проектов негосударственных некоммерческих организаций (НКО) за пять лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В этом году в конкурсе грантов мэра Москвы выиграли 183 НКО, из которых 125 получили городскую поддержку впервые.

«Только за последние пять лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тысячи заявок на реализацию социально значимых инициатив. Более 1 тысячи проектов получили финансирование на общую сумму свыше 1,5 миллиардов рублей», - сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, всего в Москве зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, которые занимаются проектами в сфере культуры и искусства, образования, здравоохранения, а также поддерживают социально незащищенные слои населения.