РИАМО - 12 ноя. Более 3,3 тысячи километров электросетей и 230 километров теплосетей заменили в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону 2020-2021 года составляет 100%, уточнил он.

«Была проведена замена 230 километров теплосетей, 3,3 тысячи километров электросетей», — сказал Самарин в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что специалисты провели диагностику 1,1 тысячи километра газопроводов, а также 238 газораспределительных пунктов.

«Проведена значительная реконструкция тепловых путей. Вложено более 85 миллионов рублей», — отметил Самарин.