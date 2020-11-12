РИАМО - 12 ноя. Загрузка коечного фонда в столице еще дополнительно на четверть, как и загрузка здравоохранения, может стать критичной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Система здравоохранения справляется, достаточный запас в больницах коечного фонда, но мы же, принимая решение, должны смотреть не только на сегодняшний день, но и смотреть, что будет через неделю, через две. В других странах, в других регионах идет рост. Скорее всего, и в Москве он будет продолжаться. И загрузка коечного фонда еще на четверть, и загрузка здравоохранения - приведет уже к достаточно серьезным издержкам», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на данный момент ситуация остается сложной. За последние полторы недели в Москве наблюдаются более существенные показатели по заболеваемости.

«Выявляемость уже пробила цифру в более чем 6 тысяч человек в сутки, а количество госпитализаций - более 1,5 тысячи. Конечно, в разные дни по-разному, но уже и эту планочку мы перешагнули», - сказал мэр.

В столице за последние сутки подтверждено 5997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в больницы отправлены 1426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 371 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявили 1 858 568 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- Собянин: Гулять в новогоднюю ночь по улицам никто не запрещает. Ранее в столице отменили массовые новогодние мероприятия, рождественские базары и фестивали из-за распространения Covid-19.

- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.

- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.