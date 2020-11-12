РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. Врачи Домодедовской больницы извлекли множество камней из желчных протоков беременной, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина на 35 неделе беременности поступила в хирургическое отделение Домодедовской больницы с резкой болью в животе. При обследовании врачи обнаружили множество камней, которые перекрыли общий желчный проток и стали препятствовать оттоку желчи. Это вызвало сильные боли и грозило прерыванием беременности.

«Осложнения желчекаменной болезни являются второй по частоте причиной проведения операций у беременных. После того, как лабораторные показатели пациентки начали ухудшаться, было принято решение о выполнении высокотехнологичной эндоскопической операции. Из желчевыводящих путей женщины через небольшие проколы хирурги извлекли множество камней диаметром от 6 до 8 миллиметров. В результате манипуляций беременность удалось сохранить, а функцию желчных протоков – восстановить», – сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

На второй день после операции пациентку выписали на амбулаторное лечение домой.