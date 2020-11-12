РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 ноя. Управляющие компании Мытищ продемонстрировали наиболее высокие показатели по выполнению новых заданий в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» - 3 469 заданий выполнено за минувшую неделю, сообщается на сайте администрации горокруга.

Госжилинспекция Подмосковья проверила выполнение УК горокруга заданий в Единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области (мобильное приложение ЕГИС ОКНД). УК каждый день получают чек-листы – задания на проведение работ. Их завершение необходимо зафиксировать, загрузив фотоотчет в приложение. Контролирует выполнение заданий областное надзорное ведомство.

«На прошлой неделе чек-лист с заданиями снова расширили. В него вошли вопросы по проверке балконов, лоджий и козырьков, а также выходов на крыши. По обновленному перечню вопросов за минувшую неделю управляющие компании Мытищ выполнили 3 469 заданий. При этом городской округ вошел в десятку муниципалитетов, продемонстрировавших наиболее высокие показатели по выполнению заданий», – говорится в сообщении.

Чек-листы, которые могут формировать органы местного самоуправления, разработаны на основе анализа обращений жителей, поступивших на портал «Добродел» и в Единую диспетчерскую службу Московской области прошлой зимой. Изначально управляющие организации фиксировали в приложении устранение сосулек и снежных навесов на кровлях и козырьках подъездов. Затем, с 23 марта этого года, ввели новые категории: отсутствие освещения, уборки и столь важной в период пандемии дезинфекции мест общего пользования.

«Система сделала процесс устранения нарушений более оперативным: сотрудники УК ежедневно осматривают многоквартирные дома, которыми управляют, и оперативно устраняют все недочеты. Мы же, со своей стороны, контролируем это с помощью современных технологий. В ситуации «работы на опережение» жителю вообще не придется обращаться в свою управляющую организацию и, тем более, в надзорный орган. Это и есть главная цель внедрения приложения», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Приложение позволяет контролировать процессы практически в любых сферах жизни: экология, медицина, благоустройство, образование. Не исключением стал и вопрос содержания 44 тысяч многоквартирных домов Московской области.