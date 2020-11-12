Предстоящий уикенд порадует жителей и гостей Москвы интересными событиями на любой вкус. В пятницу можно сходить на спектакль по мотивам произведений Сергея Довлатова или постановку по Федору Достоевскому, в субботу – на концерт Дельфина или выступление стендап-комиков. А увлекательно провести воскресенье удастся на органном концерте или интерактивной выставке. Об этих и других событиях читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 13 ноября

Спектакль «Заповедник»

сайт студии театрального искусства

Где: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, с. 7, Студия театрального искусства

Когда: 13 ноября в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

На сцене Студии театрального искусства в пятницу, 13 ноября, сыграют спектакль по мотивам автобиографической повести Сергея Довлатова и лирике Пушкина. В центре сюжета – писатель Борис Алиханов, которому нужно принять сложное решение – уезжать из СССР за границу или нет. Внутренняя драма приводит героя в Пушкинские горы, где он устраивается на работу экскурсоводом. В спектакле звучат романсы М. Глинки, А. Алябьева, И. Шварца, произведения из репертуара оркестра Рэя Конниффа и Фрэнка Синатры. Приобрести билеты можно на сайте Студии театрального искусства.

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Концерт Антохи МС

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 Тонн»

Когда: 13 ноября в 20:00

Стоимость: от 1 400 рублей

Выступление самобытного музыканта Антона Кузнецова, известного под псевдонимом Антоха МС, состоится в клубе «16 Тонн» в пятницу, 13 ноября. Его творчество формально можно отнести к рэпу – под кустарные ламповые биты артист обращается к потаенным мотивам российской действительности. При этом у песен Антохи очень позитивная и оптимистичная атмосфера, которой многим сейчас так не хватает. Билеты можно купить на сайте клуба.

Спектакль «8 (восемь)»

Где: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 76/21, Театр на Таганке

Когда: 13 ноября в 20:00

Стоимость: 1 000 рублей

Оригинальное прочтение романа «Бесы» Федора Достоевского в восьми отдельных эпизодах, посвященных смертным грехам. Режиссер Сергей Чехов взял за основу диалоги разных персонажей с одиозным Николаем Ставрогиным. Постановщик попытался разобраться, как талантливый человек может опуститься на самое дно.

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Концерт группы «Пилот»

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 6, клуб «1930 Moscow»

Когда: 13 ноября в 20:00

Стоимость: от 1 700 рублей

Легендарная рок-группа «Пилот» выступит в клубе «1930 Moscow» с большой концертной программой под символическим названием «Майка и жизнь – все наизнанку!» Артисты планируют сыграть свои лучшие хиты и обещают, что будет громко, душевно и рок-н-ролльно. Приобрести билеты можно на официальном сайте клуба.

СУББОТА, 14 ноября

Концерт Дельфина

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 6, клуб «1930 Moscow»

Когда: 14 ноября в 20:00

Стоимость: от 2 200 рублей

Большой осенний концерт ветерана альтернативной русской музыки – это огромная музыкальная история артиста. В сет-листе объединятся лучшие хиты из 11 альбомов Дельфина и песни с двух громких релизов последних лет – «442» и «КРАЙ». Организаторы обещают уникальный звук, невероятное видеосопровождение и особенную атмосферу. Послушать любимые треки можно в субботу, 14 ноября, в клубе «1930 Moscow».

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Онлайн-квиз «Кино и музыка»

Где: https://moscow.quizplease.ru/

Когда: 14 ноября в 20:00

Стоимость: 1 000 рублей с команды

Поучаствовать в интеллектуальной игре «Квиз, плиз!» можно онлайн. Тематический стрим для тех, кто посмотрел все эпизоды сериалов, разобрался в кино и послушал все новые синглы, состоится в субботу, 14 ноября. Количество участников в команде не ограничено, продолжительность игры – два часа. Стоимость – 1 000 рублей с команды.

Стендап-концерт: Мамаев, Малой, Овечкин, Хоньяков

Где: г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 11, с. 3, Lola Pizza & Bar

Когда: 14 ноября в 21:00

Стоимость: 550 рублей

В рамках проекта объединения комиков со всей России StandUp Msk свой лучший материал представят сразу четыре неординарных юмориста. В субботу, 14 ноября, на одной сцене соберутся семейный комик Артем Мамаев, экспрессивный резидент Стендап-клуба #1 Саша Малой, хабаровский комик Женя Хоньяков, который основал первый стендап-клуб в родном городе, и участник шоу «Stand Up» на ТНТ Илья Овечкин. Приобрести билеты можно на сайте проекта.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

Органный концерт «Список Шиндлера»

Где: г. Москва, Вознесенский пер., д. 8

Когда: 15 ноября, в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Виртуозная скрипачка LEONARDA и органист Игорь Гольденберг представят уникальный концерт для настоящих меломанов. В программе – мировые рок-хиты, русская классика, музыка из кино и аниме в современной обработке. Приобрести билеты можно на сайте культурного благотворительного фонда «Небесный мост».

Выставка «Hi, human. Портал в будущее»

Где: г. Москва, Пушкарев переулок, д. 5, Центр современного искусства «МАРС»

Когда: до 15 ноября

Стоимость: от 450 рублей

В эти выходные у москвичей есть последний шанс попасть на интерактивную выставку «Hi, human. Портал в будущее», посвященную концепции экофутуризма. Посетители оказываются в особом пространстве, где диджитал-технологии гармонично сочетаются с экологически чистым зеленым миром. Главный персонаж экспозиции – голографический аватар – помогает управлять инсталляцией. Создатели проекта пытаются донести мысль о том, что искусственный интеллект призван не заменить человека, а лишь помочь ему расширить возможности в разных сферах жизни. Выставку дополняет инсталляция «Грибница» – космический живой тоннель, реагирующий на гостей. Приобрести билеты и узнать подробности можно на сайте Центра современного искусства «МАРС».

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Киноновинки

Где: кинотеатры Москвы

Когда: с 12 ноября

Стоимость: уточнять в кассах

Биографическая драма «Цой»

Утром 15 августа 1990 года Павел Шелест едет по трассе Слока-Талси на «Икарусе», не подозревая, что в 12:38 он попадет в аварию с «Москвичом» Виктора Цоя, ставшую для одной из главных фигур советского рока смертельной. Водитель автобуса ничего не знает о кумире миллионов, он даже никогда не слушал его музыку, но именно ему предстоит вернуть тело Виктора домой в Ленинград вместе с его близкими.

Режиссер: Алексей Учитель

В ролях: Паулина Андреева, Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник

Комедия «Непосредственно Каха»

Героическая комедия о пацанской дружбе с кавказским акцентом. Каха влюблен в красотку Софу, но, чтобы завоевать девушку, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и «забить» на дружбу с Серго. Что же выберет герой – любовь или дружбу?

Режиссер: Виктор Шамиров

В ролях: Артем Корокозян, Артем Калайджян, Тамара Турава, Данил Иванов

Хоррор «Дичь»

Новый ужастик от создателя «Счастливого дня смерти» – еще одна история об обмене телами в духе «Чумовой пятницы». В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У нее есть меньше 24 часов, чтобы все исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Винс Вон, Кэтрин Ньютон, Алан Рак, Дэна Дрори