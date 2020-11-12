РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Рабочие отремонтировали автодорогу на Колхозной улице подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ремонт дорог. Он отметил, что что на тротуаре по адресу: улица Колхозная, дом 4 после дождя образовывается огромная лужа. И добавил, что в данное время проходит благоустройство двора, и попросил отремонтировать и данное место.

«Сотрудники администрации городского округа Подольск осмотрели автомобильную дорогу по улице Колхозная, в районе дома 2/1. Осмотр подтвердил, что дорога действительно нуждается в ремонте. Работы по ремонту автомобильной дороги выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.