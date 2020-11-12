РИАМО - 12 ноя. В магазине Google Play обнаружены мошеннические приложения, которые нужны для модификации игры Minecraft, впоследствии они автоматически списывают у пользователей деньги, сообщает Газета.ru.

В магазине обнаружили семь приложений, которые выманивают у пользователей сотни долларов в месяц за самые простые услуги.

«Пользователям предлагается оформить бесплатную пробную версию, чтобы получить красочные обои и модификации для Minecraft», — говорится в сообщении.

После того, как пользователи скачали бесплатное приложение, версия автоматически заменяется на платную. Такие приложения способны списать до 120 долларов.

Между тем мошеннические приложения скачали уже более 5 миллионов раз.​​