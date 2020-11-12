РИАМО - 12 ноя. ​Значительная часть опрошенных жителей России не верят в скидки в «черную пятницу» и считают акцию скорее обманом, чем возможностью сэкономить, сообщает Газета.ru.

Такой вывод сделали после опроса сервиса SuperJob. Не доверяют акции 60% опрошенных. Всего опросили 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

«По данным опроса, средний бюджет расходов в «черную пятницу» составит 13,8 тысячи рублей, что меньше прошлогоднего на 8% (15 тысяч рублей в 2019 году)», - говорится в сообщении.

Более скептически к акции относятся мужчины. Всего лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в «черную пятницу» цены действительно снижаются.

74% работающих россиян не собираются воспользоваться ноябрьской распродажей. Купить что-либо намерены лишь 9% опрошенных. Это меньше, чем год назад. Тогда на шопинг собирались 13% опрошенных.