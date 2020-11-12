РИАМО - 12 ноя. В течение трех недель подмосковным предпринимателям-участникам круглых столов, которые пройдут в онлайн-формате, представится возможность повысить свою правовую грамотность, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На мероприятии будут рассмотрены ключевые вопросы в организации правильной юридической защиты предпринимателями своих прав и законных интересов в современных условиях. Также подмосковные бизнесмены узнают об особенностях работы как с собственной юридической службой, так и с привлеченными юристами (адвокатами)», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

После мероприятий, которые вошли в основную программу, предпринимателям ответят на интересующие их вопросы, также предусмотрена возможность неформального общения со спикерами, позволяющая сторонам поговорить на темы, которые волнуют предпринимательское сообщество.

Поучаствовать в мероприятии можно бесплатно, регистрация доступна по ссылке: https://law-mosreg.ru/.

Ближайший круглый стол состоится 13 ноября в 14:00. На нем будет поднята тема «За» и «против» при обращении за адвокатской помощью». В это же время, но неделей позже – 20 ноября – пройдет встреча «Основные ошибки при подаче искового заявления и формировании доказательной базы». 27 ноября в 14:00 состоится завершающее обсуждение по теме «Подводные камни» при решении экономических и имущественных споров».

С предпринимателями пообщаются адвокат Адвокатской палаты Московской области, приглашенный эксперт в телевизионных программах Первого канала, НТВ, ТНТ Ринат Мещеров, практикующий корпоративный юрист Ольга Лазарева, а также предприниматель, член общественной организации «Деловые женщины России» Татьяна Яворская.