РИАМО - 12 ноя. В 2021 году финансирование мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта увеличится в Подмосковье до 1,7 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к принятому Мособлдумой в четверг закону.
В четверг депутаты регионального парламента сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым в Подмосковье устанавливаются предельные размеры выплат по социальному контракту в 2021 году.
В 2020 году на оказание государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, было предусмотрено 418,4 миллиона рублей.
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