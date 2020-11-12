РИАМО - 12 ноя. В 2021 году финансирование мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта увеличится в Подмосковье до 1,7 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к принятому Мособлдумой в четверг закону.

В четверг депутаты регионального парламента сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым в Подмосковье устанавливаются предельные размеры выплат по социальному контракту в 2021 году.

«В 2021 году на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта предусмотрено около 1,7 миллиарда рублей, из них 915 миллионов рублей из средств федерального бюджета, 779,5 миллионов рублей из средств бюджета Московской области», - говорится в пояснительной записке.

В 2020 году на оказание государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, было предусмотрено 418,4 миллиона рублей.