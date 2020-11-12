РИАМО - 12 ноя. Почти 920 тысяч исследований на антитела к коронавирусу выполнили в Подмосковье, иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к Covid-19 в крови пациента, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«ИФА-диагностика позволяет узнать, есть ли в крови человека антитела к коронавирусу, то есть – болел ли он ранее, в том числе в бессимптомной форме. Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — cказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Для прохождения исследования жителю Подмосковья необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону: 8 800-550-50-30.

ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- Собянин: Гулять в новогоднюю ночь по улицам никто не запрещает. Ранее в столице отменили массовые новогодние мероприятия, рождественские базары и фестивали из-за распространения Covid-19.

- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.

- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.