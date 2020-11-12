РИАМО - 12 ноя. Конкурс «Лучший водитель грузовика», в котором принимают участие три водителя из Подмосковья, впервые проходит в Республике Крым, куда посостязаться за денежный приз приехали 37 участников из 17 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники логистических компаний Подмосковья отправились соревноваться со своими коллегами в категории «Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн». Если Кирилл Кез из Лобни или Владимир Пилипенко и Владимир Шарагин из Подольска победят в конкурсе, то им удастся увезти из Симферополя денежные призы.

«Участникам предстоит соревноваться в трех модулях: «Скоростное маневрирование», где участникам предстоит максимально точно пройти конкурсную трассу с минимальным временем. В практическом вождении применяются фигуры «змейка», «круг», «бокс», «парковка», «тоннельные ворота», «колея», «линия стоп». Здесь водители покажут свои умения управлять автомобилем в условиях ограниченного пространства. В модуле «Хрупкий груз» задачей водителя является максимально бережно, выполняя все задания, доставить контейнер с водой до финиша без потерь воды», – говорится в сообщении.

Участники конкурса, решившие посоревноваться за звание лучшего водителя грузовика, должны показать не только практические, но и теоретические навыки, а именно – знание правил дорожного движения.

Конкурс создан с целью совершенствования профессиональных знаний, популяризации профессии водителя грузовика и повышения ее роли. Также в рамках соревнования предусмотрено формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.

Конкурс проходит 12 и 13 ноября. Следить за ходом соревнований, а также и поддерживать участников можно по ссылке на YouTube.