РИАМО - 12 ноя. Конкурс «Лучший водитель грузовика», в котором принимают участие три водителя из Подмосковья, впервые проходит в Республике Крым, куда посостязаться за денежный приз приехали 37 участников из 17 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сотрудники логистических компаний Подмосковья отправились соревноваться со своими коллегами в категории «Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн». Если Кирилл Кез из Лобни или Владимир Пилипенко и Владимир Шарагин из Подольска победят в конкурсе, то им удастся увезти из Симферополя денежные призы.
Участники конкурса, решившие посоревноваться за звание лучшего водителя грузовика, должны показать не только практические, но и теоретические навыки, а именно – знание правил дорожного движения.
Конкурс создан с целью совершенствования профессиональных знаний, популяризации профессии водителя грузовика и повышения ее роли. Также в рамках соревнования предусмотрено формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.
Конкурс проходит 12 и 13 ноября. Следить за ходом соревнований, а также и поддерживать участников можно по ссылке на YouTube.
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