РИАМО - 11 ноя. Психолог Анна Хныкина рассказала, что мужчинам мешает уходить в декрет роль добытчика, которая принята в социуме, сообщает Nation News.

Согласно опросу, 35% респондентов полностью исключают возможность отправиться в отпуск по уходу за ребенком.

«Мы живем в патриархальном мироустройстве и желание сохранить мужскую функцию вполне естественно. Мужчина по природе добытчик. Мы так жили тысячелетиями», — подчеркнула Хныкина.

По ее словам, в России в декрет уходят чаще всего нереализованные мужчины, которые зарабатывают меньше жены. Такое решение позволяет сохранить семейный бюджет.

Однако, по словам специалиста, сейчас все чаще происходит смена социальных ролей. И роль мужчины в декрете становится более естественной.

«Такая тенденция зародилась, но еще окончательно не встроилась. Как писал Юнг, мир стремится к андрогинности и то, за чем мы сейчас наблюдаем очень на это похоже», — отметила специалист.