РИАМО - 12 ноя. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, которым устанавливаются предельные размеры выплат по социальному контракту в Подмосковье в 2021 году, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроект <...> устанавливает предельные размеры выплат по социальному контракту», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, представляя документ.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

С 1 января 2021 года предельный размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании соцконтракта при поиске работы и иных мероприятиях, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, а также при оказании содействия в процедуре банкротства граждан составит сумму, равную региональному прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Такая соцпомощь будет выплачиваться ежемесячно, но не более 12 месяцев.

При прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования выплата также будет равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения в Подмосковье. Выплата будет предоставляться ежемесячно, но не более трех месяцев или составит 30 тысяч рублей и будет предоставлена единовременно за курс обучения.

При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности государственная социальная помощь составит 250 тысяч рублей, она будет выплачиваться единовременно на одного индивидуального предпринимателя.

Также принятым законопроектом дополняется перечень мероприятий, предусмотренных социальным контрактом. В него включили оказание содействия в прохождении процедуры банкротства граждан. К мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, отнесли удовлетворение текущих потребностей в покупке товаров первой необходимости, одежды и обуви, лекарств, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, товаров и услуг дошкольного и школьного образования, а также потребностей в лечении и профилактическом медосмотре.