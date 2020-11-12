РИАМО - 12 ноя. Порядка 30 благотворительных организаций могут стать партнерами нового сервиса портала mos.ru в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Сейчас в нем зарегистрировано девять благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14. Планируется, что к концу года партнерами станут около 30 организаций», - сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На данный момент с сервисом сотрудничают такие благотворительные организации, как «Справедливая помощь доктора Лизы», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», «Фонд продовольствия «Русь», фонды «Благо Дари Миру», «Ника», «Кораблик», «Женщины за жизнь», «Романсиада» и «Гольфстрим».

Сервис был запущен в тестовом режиме 16 октября и проработал всего месяц, но с его помощью жители Москвы уже сделали более тысячи пожертвований. Сделать пожертвования можно в личном аккаунте mos.ru в разделе «Мои платежи».